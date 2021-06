Bei seinem Staatsbesuch in Israel hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, gegen jede Form von Antisemitismus entschieden vorzugehen.

Es gebe Dinge, die für Deutschland niemals zum leeren Ritual werden dürften, sagte Steinmeier. Das sei die Erinnerung an den Holocaust, die Bekämpfung des Antisemitismus und an der Seite Israels zu stehen. Steinmeier zeichnete am Abend in Tel Aviv mehrere israelische Bürger mit dem Bundesverdienstkreuz aus.



Heute will der Bundespräsident in Jerusalem mit dem neuen Ministerpräsidenten Bennett und mit Außenminister Lapid zusammenkommen. Geplant ist auch ein Gespräch mit dem künftigen Staatspräsidenten Herzog, der bereits gewählt wurde aber noch nicht im Amt ist. Für Steinmeier ist es der erste Staatsbesuch seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.