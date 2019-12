Steinmeier in Pulsnitz

Bundespräsident Steinmeier vermisst eine sachliche Streitkultur in Deutschland.

Man müsse wieder einüben, dass es etwas Selbstverständliches sei, nicht einer Meinung zu sein, sagte er bei einem Besuch im sächsischen Pulsnitz. Es sei höchste Zeit, sich über Stil und Inhalt von Auseinandersetzungen Gedanken zu machen.



Mit seinem Besuch wollte Steinmeier auch die örtliche Bürgermeisterin Lüke unterstützen, die wiederholt angefeindet worden ist. Der Bundespräsident betonte, er sehe mit Sorge, dass in einigen Landstrichen in Deutschland schon niemand mehr für kommunale Posten antreten wolle: "Ich suche dieses Gespräch, weil es keinen Sinn macht, ja eher leichtfertig wäre, zu ignorieren, was auf der lokalen Ebene sich verändert."



Die Bürgermeisterin stellte ihrerseits klar: "Die AfD ist ein ernstzunehmender Teil der Bevölkerung, wir müssen miteinander reden." Lüke hatte schon vor der Wahl im Herbst 2019 auch AfD-Vertreter ins Rathaus eingeladen. Ihr dringender Appell: "Wir müssen miteinander lernen zu kommunizieren."