Zum Auftakt seines Besuchs in Südafrika hat Bundespräsident Steinmeier den Freiheitskämpfer Nelson Mandela als Symbol der Versöhnung und Menschlichkeit gewürdigt.

Steinmeier sagte in Johannesburg, Mandela sei ein Vorbild als Staatsmann und als Mensch. Er habe am eigenen Leib erfahren müssen, wohin Gewalt und Rassenwahn führen. Trotzdem habe Mandela stets an ein demokratisches Südafrika geglaubt mit gleichen Rechten für alle Menschen. In diesem Zusammenhang warnte Steinmeier die Weltgemeinschaft vor einem aggressiven Nationalismus und rief zu internationaler Zusammenarbeit auf. Ohne Partner in der Welt könne man sich globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Migration nicht stellen.



Morgen trifft Steinmeier seinen südafrikanischen Amtskollegen Ramaphosa. Bei den Gesprächen soll es in erster Linie um die Bekämpfung von Korruption und Arbeitslosigkeit in Südafrika gehen.