Bundespräsident Steinmeier hat in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem vor einem Rückfall in autoritäre Denkmuster gewarnt. Er wünschte sich, sagen zu können, dass die Deutschen für immer aus der Geschichte gelernt hätten, sagte Steinmeier. Aber das könne er nicht sagen, wenn sich Hass und Hetze ausbreiteten, wenn jüdische Kinder auf Schulhöfen bespuckt würden oder wenn nur eine schwere Holztür verhindere, dass ein Rechtsterrorist an Jom Kippur in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anrichte.

Steinmeier äußerte sich während einer Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Er ergänzte, zwar seien es heute andere Worte und nicht dieselben Täter. Aber es sei dasselbe Böse. Und es bleibe die eine Antwort: Nie wieder. Es dürfe kein Schlussstrich unter das Erinnern gezogen werden, betonte Steinmeier. Er ist das erste deutsche Staatsoberhaupt, das in der Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede gehalten hat.

Reden Rivlins und Netanjahus

Staatspräsident Rivlin sagte, am 27. Januar 1945 seien die Tore der Hölle geöffnet worden. In Auschwitz seien nicht nur Menschen verbrannt, sondern auch Menschenwürde und Anstand. So etwas dürfe sich niemals wiederholen. Er mahnte, auch heute brauche es einen gemeinsamen Einsatz gegen Antisemitismus. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit. Israels Regierungschef Netanjahu betonte, man werde keinen weiteren Holocaust zulassen. Das jüdische Volk habe die Lektionen des Holocaust gelernt: Man nehme die Bedrohungen derjenigen, die das jüdische Volk vernichten wollen, ernst. Namentlich nannte Netanjahu den Iran.

Größtes Staatsereignis seit 1948

An der Veranstaltung nahmen rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teil, unter ihnen die Präsidenten Russlands und Frankreichs, Putin und Macron, sowie US-Vizepräsident Pence und der britische Thronfolger Charles. Nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem handelte es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels im Jahr 1948.



Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals von Nazi-Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen von den Nazis ermordet, zumeist Juden.



In der nächsten Woche wird noch in Auschwitz selbst und auch im Deutschen Bundestag an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers erinnert. Es war im Zweiten Weltkrieg Ort des größten Massenmordes an europäischen Juden. Mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder wurden getötet.

Oberrabiner: "Die Gefahr einer Leugnung wächst"

Auch der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Goldschmidt, hält die Erinnerung an den Holocaust heute für wichtiger denn je. Der Oberrabbiner von Moskau sagte im Deutschlandfunk, in einer Welt, in der die Wahrheit immer öfter umstritten sei, wachse auch die Gefahr einer Leugnung des Holocausts. Goldschmidt kritisierte zugleich, die sozialen Medien täten nicht genug, um Hass, Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie zu stoppen.