Island kommt nach Einschätzung von Bundespräsident Steinmeier eine wachsende Bedeutung als nördlichem Nato-Partner zu.

Die sicherheitspolitische Bedeutung des Nordens sei schon während des Kalten Krieges hoch gewesen, sagte Steinmeier am Abend bei einem Bankett anlässlich seines Staatsbesuchs in Island. Sie nehme in jüngster Zeit wieder zu. Island befinde sich am Zugang zum Nordmeer, wo riesige Rohstoffvorkommen vermutet würden. Das führe zu neuen Begehrlichkeiten und womöglich auch zu neuen Konflikten.



Island ist zwar seit Jahrzehnten Mitglied der Nato, unterhält aber keine regulären Streitkräfte.