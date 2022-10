Das Sinti und Roma Denkmal in Berlin (picture alliance / Bildagentur-online / Schoening)

Die alten romafeindlichen Vorurteile hielten sich in vielen Teilen der Gesellschaft hartnäckig, sagte Steinmeier in Berlin bei einem Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Er bat erneut um Vergebung für das unermessliche Unrecht, das den Roma Europas in der NS-Zeit von Deutschen angetan worden sei. Steinmeier erinnerte auch an die Missachtung von deutschen Sinti und Roma nach Kriegsende in der Bundesrepublik. Neben der Ansprache von Steinmeier stehen bei der Veranstaltung im Berliner Tiergarten Reden des Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sowie des Holocaust-Überlebenden Zoni Weisz auf dem Programm. Zwischen 1933 und 1945 ermordeten die Nationalsozialisten etwa 500.000 Sinti und Roma.

