Kommentar zu Steinmeier-Rede

Er wirkte wie gelähmt. Monatelang. Seit Putins Überfall auf die Ukraine war es still geworden um den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier hatte sich viel vorgenommen. Doch seine zweite Amtszeit beginnt im März mit einer schweren Hypothek. Seine Vergangenheit als Außenminister holt ihn ein. Steinmeier steht für eine völlig verfehlte Russland-Politik, die er wesentlich geprägt hat.

Dass Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel, Manuela Schwesig und eben auch das heutige Staatsoberhaupt damit viel mehr in Verbindung gebracht werden als Angela Merkel oder Peter Altmaier, tut weh. Dass Olaf Scholz Nordstream 2 noch kurz vor Kriegsbeginn als „privatwirtschaftliche Angelegenheit“ abgetan hat, verursachte zusätzlichen Schaden.

Steinmeiers Mahnung kommt wohl zu spät

Die Partei, die sich in der Tradition Willy Brandts sieht, auf Abrüstung und Wandel durch Annäherung setzt, muss viele Gewissheiten über Bord werfen. Nun also, noch unter dem Eindruck seines nachgeholten Besuches in der Ukraine, versucht der Bundespräsident sein Schweigen zu durchbrechen. Es ist eine Mahnung an uns alle, sich nicht spalten zu lassen. Sie kommt spät, vermutlich zu spät.

Denn schon lange haben sich Gegensätze manifestiert, zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich, zwischen Ost und West. Was die Herausforderungen des Klimawandels angestoßen hatten, hat der Krieg noch einmal beschleunigt. Steinmeier stimmt uns auf raue Jahre ein und redet den immer noch zu vernehmenden Russland-Verstehern ins Gewissen. Da ist kein Platz mehr für alte Träume, unsere Länder stehen gegeneinander, hält er den Populisten von Rechts und Links entgegen.

Hilflose Worte nach langer Zeit der Sprachlosigkeit

Doch diejenigen, die in den Sanktionen einen selbst angezettelten Wirtschaftskrieg sehen, wird Steinmeier nicht mehr erreichen können. Er beschwört den Zusammenhalt der Gesellschaft, ohne echte Lösungen aufzeigen zu können. Der Staat lässt niemanden allein, die Reichen müssen mehr Verantwortung tragen, die fetten Jahre sind vorbei – wenig Neues.

Steinmeier treibt offenbar die Angst vor dem, was Anna-Lena Baerbock als Außenministerin schon vor Wochen ausgesprochen hat – die Sorge vor sozialen Unruhen infolge wirtschaftlicher Verwerfungen. Steinmeiers Worte wirken wie der Weckruf eines gerade erst wach Gewordenen. Gut gemeint, aber doch etwas hilflos nach der langen Zeit der Sprachlosigkeit.