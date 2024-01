Bundespräsident Steinmeier und Thailands Premierminister Srettha bei ihrem Treffen in Bangkok (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Seit der Übernahme einer neuen zivilen Regierung im August gebe es positive Signale, sagte Steinmeier auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Thailands Ministerpräsident Srettha in Bangkok. Srettha kündigte an, die strategischen Beziehungen mit Deutschland auszubauen. Dafür stehe im März ein offizieller Besuch in Berlin an.

Srettha führt die erste thailändische Regierung seit dem Putsch 2014, die nicht vom Militär dominiert wird. Thailand hatte in den vergangenen Jahren nur stark eingeschränkte Kontakte zu anderen Ländern.

