Frank-Walter Steinmeier wurde in New York mit der Leo-Baeck-Medaille ausgezeichnet. (dpa/Frank Franklin II)

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, sagte bei der Verleihung in New York, in einer Zeit, in der zu viele Staats- und Regierungschefs der Welt zum wachsenden Antisemitismus schwiegen, spreche Steinmeier deutlich und mit großer moralischer Klarheit. In seiner Dankesrede erklärte der Bundespräsident, für die Deutschen sei die Versöhnung mit den Juden ein unendlich kostbares Geschenk. Doch dieses sei zerbrechlich und werde jeden Tag angetastet, meinte Steinmeier etwa mit Blick auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren.

Die nach dem liberalen deutschen Rabbiner benannte Medaille wird seit dem Jahr 1978 vom Leo-Baeck-Forschungsinstitut an Menschen vergeben, die sich in besonderer Weise um die deutsch-jüdische Aussöhnung verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.