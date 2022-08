30. Jahrestag in Rostock-Lichtenhagen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht bei der Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen im Stadtteil Lichtenhagen vor dem Sonnenblumenhaus (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Ausschreitungen seien damals auf dem Boden teils hasserfüllter Debatten gediehen. Zudem verwies Steinmeier auf vorangegangene Verbrechen. So hätten Neonazis 1990 den angolanischen Vertragsarbeiter Amadeu Antonio in Eberswalde zu Tode gehetzt. Ein Jahr später habe ein Mob vietnamesische Vertragsarbeiter in Hoyerswerda attackiert. Und die Spur des rechten Terrors sei immer noch da, betonte der Bundespräsident und erinnerte an die Mordserie des NSU, den Lübcke-Mord und die Anschläge von Halle und Hanau.

"Mahnmal und Schande"

Wörtlich nannte Steinmeier die Geschehnisse im August:"ein Mahnmal, und es erinnert uns an Tage der Schande in unserem Land." Schändlich seien aber nicht nur die Angreifer gewesen, die mit Molotowcocktails und Brechstangen gegen die in dem Haus lebenden Menschen vorgegangen seien. "Schändlich auch, dass viele diesem Tun nicht nur zugeschaut haben, sondern applaudiert und ermutigt haben."

Teile nun unter Denkmalschutz

Zuvor hatte Steinmeier Blumen am Ort des Geschehens in Lichtenhagen niedergelegt. Mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig besuchte er das Sonnenblumenhaus, von dem Teile nun unter Denkmalschutz gestellt, darunter auch das große Mosaik, das dem Gebäude seinen Namen gab.

Die Ausschreitungen vor dem zwölfgeschossigen Hochhaus in Lichtenhagen zogen sich 1992 über mehrere Tage hin. Anwohner und Neonazis griffen vom 22. bis 26. August unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter an und setzten das Gebäude teils in Brand.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.