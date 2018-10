Bundespräsident Steinmeier hat die demokratischen Parteien aufgefordert, die Menschen mit ihren Ideen wieder mehr "mitzureißen".

Vor allem CDU und SPD hätten es in der Hand, glaubhaft Zukunft zu entwerfen und angesichts neuer Fliehkräfte die Gesellschaft zu integrieren, sagte Steinmeier bei einer Rede in Lübeck. Der Bundespräsident betonte, dass die Demokratie in Deutschland keine "Ewigkeitsgarantie" habe und weltweit unter Druck stehe. Eine wachsende Polarisierung verschaffe Populisten Auftrieb. Von denen, die die Parteiendemokratie bereits abgeschrieben hätten, habe er allerdings noch keine überzeugenden Alternativen gehört, erklärte Steinmeier.



Steinmeier äußerte sich im Rahmen der sogenannten Willy-Brandt-Rede. Sie wird jedes Jahr von einer anderen Persönlichkeit gehalten.