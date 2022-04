"Einiges zu überdenken"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier räumt Fehler in der Russland-Politik ein. (Bernd Von Jutrczenka/dpa)

Er sagte in Berlin, man sei gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen werde. Auch sei man gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden. Steinmeier nannte zudem ganz konkret das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Sein Festhalten daran sei eindeutig ein Fehler gewesen. Man habe an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt habe, und, Zitat, "vor denen unsere Partner uns gewarnt haben".

Der Bundespräsident war in den vergangenen Tagen dafür kritisiert worden, sich nicht zu eigenen Fehleinschätzungen zu äußern - insbesondere in seiner Zeit als Außenminister.

