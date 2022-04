Gespräche in Helsinki

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Michael Kappeler/dpa)

In Helsinki wird er Gespräche mit Präsident Niinistö und mit Ministerpräsidentin Marin führen. Zentrales Thema ist der Krieg in der Ukraine, durch den sich auch Finnland bedroht fühlt. Finnland und Russland sind direkte Nachbarn, sie haben eine rund 1.300 Kilometer lange gemeinsame Grenze. In Finnland wird darüber diskutiert, die bisherige Neutralität aufzugeben und Mitglied der NATO zu werden. Steinmeier will laut Bundespräsidialamt signalisieren, dass Deutschland einen solchen Schritt unterstützen würde.

Präsidenten Niinistö sagte der Süddeutschen Zeitung, er rechne mit einer großen parlamentarischen Mehrheit für einen Beitrittsantrag.

