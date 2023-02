Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Zunächst wird das deutsche Staatsoberhaupt ein von Deutschland gefördertes Minenräumprojekt sowie die Tempelanlage Angkor Wat besuchen. Eine weitere Station seiner Reise ist Malaysia. Damit sollen die Beziehungen zu beiden Staaten vertieft werden. In Kambodscha war noch nie ein Bundespräsident oder ein Bundeskanzler zu Gast. Steinmeier wird auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Ein weiteres Thema wird nach Angaben des Bundespräsidialamts die Bekämpfung des Klimawandels sein.

In Kambodscha hatte es gestern Proteste gegen die von Regierungschef Hun Sen angeordnete Schließung eines der letzten unabhängigen Medienhäuser gegeben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sprach von einem empörenden Versuch der Regierung, die Pressefreiheit weiter zu beschneiden. Die US-Botschaft in Kambodscha zeigte sich "zutiefst besorgt" über den Vorgang. Auch die Vertretungen Deutschlands und Frankreichs äußerten Sorge. Am 23. Juli wird in Kambodscha gewählt. Der seit Jahrzehnten amtierende Regierungschef Hun Sen verschärfte mit Blick auf die Wahlen zuletzt den Druck auf kritische Medien.

