Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes soll bei Gesprächen mit Präsident Johannis und Ministerpräsident Ciuca in Bukarest der Krieg in der Ukraine im Vordergrund stehen. Steinmeier wolle Rumänien versichern, dass Deutschland ein treuer Bündnispartner sei. Das Land hat im Norden eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine. Der Bundespräsident will außerdem eine Schule besuchen, in der aus der Ukraine geflohene Kinder unterrichtet werden.

In den vergangenen Wochen hatte Steinmeier bereits Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei besucht.

