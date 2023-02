"Weiße Rose“-Gedenkstunde

Bundespräsident Steinmeier (Jan Woitas/dpa)

Dazu gehöre auch eine gut ausgerüstete und verteidigungsbereite Bundeswehr, sagte das deutsche Staatsoberhaupt in München in einer Rede an der Ludwig-Maximilians-Universität. Nötig seien zudem engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in ihrem politischen Urteil moralisch klar und fest seien, und die sich einsetzten für das Land sowie die Demokratie. Diese sei hierzulande in den letzten Jahren unter Druck geraten, warnte Steinmeier. So hätten Rechtspopulisten und Extremisten Zulauf, während Hass und Hetze vor allem in den sozialen Netzwerken zunähmen.

Anlass der Rede des Bundespräsidenten war der bevorstehende 80. Jahrestag der Hinrichtung von Mitgliedern der „Weißen Rose". Als erste waren die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie ihr Freund Christoph Probst am 22. Februar 1943 vom NS-Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und noch am selben Tag in der JVA Stadelheim hingerichtet worden. Die Ludwig-Maximilians-Universität erinnert jedes Jahr in einer Gedenkstunde an den Widerstandskampf der "Weiße Rose“.

