Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sprechen auf dem Europäischen Jugendfest "Fête de l'Europe" auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche mit Jugendlichen. (Robert Michael / dpa )

Auf dem Europa-Fest in Dresden sagte er, Europa sei keine Selbstverständlichkeit, sondern könne nur leben, wenn sich die Menschen dafür einsetzten. Dafür brauche es vor allem die Weltoffenheit junger Menschen.

Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche hatten sich am Nachmittag Tausende zur "Fête de l'Europe" versammelt. Zahlreiche Bands treten bei der Veranstaltung auf.

Ursprünglich wollte der französische Präsident Macron in Dresden eine Rede zur Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa halten. Wegen der Unruhen in seinem Heimatland verschob Macron jedoch seinen Staatsbesuch in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.