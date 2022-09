Mexiko-Besuch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Michael Kappeler/dpa)

Wer versuche, Grenzverletzungen und Landraub zu normalisieren, der öffne die Büchse der Pandora und bedrohe letztlich die ganze Welt, sagte Steinmeier in einer Rede vor dem Senat in Mexiko-Stadt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erschüttere alle, die an die Freiheit und das Recht jedes Landes auf territoriale Selbstbestimmtheit glaubten. Zudem rief Steinmeier zur Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel auf. Die wachsende Zahl der Extremwetterereignisse zeige schon jetzt, dass es eine Überlebensfrage sei, die Erderwärmung so schnell wie möglich zu verlangsamen.

Der Bundespräsident hält sich zwei Tage in Mexiko auf.

