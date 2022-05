Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Michael Kappeler/dpa)

Es sei wichtig, Debatten etwa über die Lage in Deutschland und die Sorgen über den Krieg in der Ukraine nicht nur in Berlin zu führen, sagte Steinmeier. Der Spalt innerhalb der Gesellschaft sei größer geworden. Gerade nach zwei Jahren Pandemie müssten die Gespräche zwischen Politik und den Bürgerinnen und Bürgern intensiver geführt werden.

Der Bundespräsident hatte gestern für drei Tage seinen Amtssitz nach Quedlinburg verlegt, um sich nach Angaben des Präsidialamts Zeit für Begegnungen und Gespräche mit den Menschen vor Ort zu nehmen. Es ist die zweite derartige Aktion: Im März hatte er seinen Amtssitz für drei Tage ins thüringische Altenburg verlegt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.