Weihnachtsansprache Steinmeier ruft zu Zusammenhalt in der Pandemie auf

Bundespräsident Steinmeier hat zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie aufgerufen. In seiner vorab aufgezeichneten Weihnachtsansprache sagte Steinmeier wörtlich: "Wir sind ein Land". Man müsse sich auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können, und man wolle auch nach der Pandemie noch miteinander leben.

24.12.2021