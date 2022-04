40 Jahre Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Bundespräsident Steinmeier ruft zu Kampf gegen Antiziganismus auf. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

In einer Videobotschaft an den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zu dessen Gründung vor 40 Jahren sagte Steinmeier, auch heute noch erlebten Sinti und Roma Diskriminierung und Ausgrenzung in Deutschland. Er sei dankbar für das Engagement des Zentralrats. Der Verband habe nicht zuletzt dafür gestritten, dass die NS-Verbrechen an Roma und Sinti als Völkermord anerkannt worden seien. Dem Völkermord fielen in Europa eine halbe Million Menschen zum Opfer. Der Bundespräsident bat zudem um Vergebung für die erlittene Diskriminierung in der Nachkriegszeit.

