Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem inoffiziellen Denkmal der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia. (Britta Pedersen/dpa)

Nicht nur in Krisengebieten, sondern überall seien sie bedroht, sagte er in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Die Politik müsse sich verpflichtet sehen, ihren Schutz zu gewährleisten. Steinmeier äußerte sich beim Besuch eines inoffiziellen Denkmals für die ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia. Während eines Stadtrundgangs stoppte er und hielt einen Moment im Gedenken inne.

Die 53-Jährige war vor fast genau fünf Jahren in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie war eine der bekanntesten investigativen Reporterinnen des EU-Landes und hatte über Korruption in Politik und Wirtschaft in Malta recherchiert. Einer der Täter wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, die Verfahren gegen zwei weitere Beschuldigte laufen noch.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.