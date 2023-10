Besuch in Synagoge

Bundespräsident Steinmeier besucht jüdische Gemeinde (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Jeder könne Nachbarn und Mitbürgern beistehen in ihrem Schmerz und ihrer Angst, sagte er beim Besuch einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg. Das erwarte er jetzt von allen Menschen, die in Deutschland lebten. Steinmeier verwies darauf, dass der Schutz der jüdischen Einrichtungen verstärkt worden sei. Der Holocaust habe Deutschland eine nie endende Verpflichtung auferlegt, jüdisches Leben zu schützen.

Das Bundeskriminalamt schätzt die Gefährdungslage auch in Deutschland als sehr hoch ein. Wie aus einem internen Lagebericht hervorgeht, ist mit einer Protestwelle gegen jüdische Einrichtungen und Synagogen zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.