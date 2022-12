Vor Amtseinführung

Bundespräsident Steinmeier reist nach Brasilien, um an der Amtseinführung des neuen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva teilzunehmen. (dpa / Jens Büttner)

Steinmeier sagte vor dem Abflug nach Brasilia, sein Besuch in dem südamerikanischen Land solle ein Impuls für den Neustart der bilateralen Beziehungen beider Staaten sein. Er wolle auch an das gemeinsame Ziel erinnern, den Amazonas-Regenwald als grüne Lunge der Welt vor der weiteren Abholzung zu schützen. Die Bundesrepublik stehe bereit, um den neuen Präsidenten bei seinen ambitionierten Plänen zum Schutz des Regenwaldes bestmöglich zu unterstützen.

Steinmeier nimmt morgen an der Amtseinführung Lula da Silvas teil. Der linke Politiker löst den rechtsgerichteten Amtsinhaber Bolsonaro ab. In dessen vierjähriger Amtszeit hatten sich die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien verschlechtert. Bolsonaro wird bei der Amtsübergabe entgegen der demokratischen Tradition nicht anwesend sein. Er reiste gestern in die USA und rief seine Anhänger dazu auf, gegen seinen Nachfolger zu kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.