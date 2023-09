Vor jüdischem Neujahrsfest

Ultra-orthodoxe Juden beten vor dem Neujahrsfest Rosch Haschana an der Klagemauer in Jerusalem. (dpa-Bildfunk / AP / Ariel Schalit)

Er sei dankbar, dass sich so viele Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft für den Dialog der Religionen und den Zusammenhalt im Land engagierten, heißt es in der in Berlin veröffentlichten Grußbotschaft. Zugleich betonte der Bundespräsident, Jüdinnen und Juden erlebten aber auch heute immer wieder Hass und Gewalt. Er ermutige alle im Land dazu, sämtlichen Formen des Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und denjenigen beizustehen, die ausgegrenzt oder bedroht würden. Antisemitismus sei unerträglich und dürfe niemals geduldet werden, schrieb das deutsche Staatsoberhaupt weiter.

In den Gemeinden weltweit feiern Juden Mitte September das Neujahrsfest Rosch Haschana, zu deutsch "Haupt des Jahres". Es beginnt morgen mit dem Sonnenuntergang und endet am Sonntag mit Einbruch der Dunkelheit.

