Auslandreise

Bundespräsident Steinmeier beim Staatsbesuch mit dem kasachischen Präsidenten Tokajew. (AP)

Eine Tochter der europäischen "Svevind Energy Group" plant in den Steppen des Landes auf einer Fläche so groß wie Brandenburg einen Windenergie- und Photovoltaikpark. Mit Hilfe der klimaneutral erzeugten Energie soll grüner Wasserstoff in großer Menge hergestellt werden. Die für dieses Projekt benötigten Fachkräfte sollen an einem neuen Deutsch-Kasachischen Institut für Nachhaltige Ingenieurwissenschaften ausgebildet werden. Steinmeier will hierfür den Grundstein legen.

