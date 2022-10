Bei seiner Ankunft in Kiew sagte er der Bevölkerung die Solidarität Deutschlands zu. Die Bundesrepublik werde die Ukraine weiter militärisch, politisch, finanziell und humanitär unterstützen. Es sei wichtig, die Menschen vor den Angriffen der russischen Raketen und Kamikaze-Drohnen zu schützen, so das Staatsoberhaupt. Neben der militärischen Unterstützung gehe es aber auch um Hilfe beim Wiederaufbau, gerade jetzt vor dem nahenden Winter.

Steinmeier ist erstmals seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar in der Ukraine. Er will sich unter anderem mit Präsident Selenskyj treffen. Zudem will er sich einen Überblick über die Zerstörungen verschaffen.

Steinmeiers Besuch in Kiew war ursprünglich bereits für vergangenen Donnerstag geplant gewesen, aber wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig verschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.