"Grüner Stahl"

Zugleich sprach Steinmeier bei einer Besichtigung des Thyssenkrupp-Werks in Duisburg von einer riesigen Herausforderung. Er zolle jenen Respekt, die sich dieser Aufgabe widmeten und auch Risiken in Kauf nähmen. Bei seinem Besuch hatte sich der Bundespräsident über den geplanten Bau einer mehr als zwei Milliarden Euro teuren Anlage informiert. Diese soll mit klimaneutral hergestelltem Wasserstoff betrieben werden und damit so genannten "grünen Stahl" produzieren.

