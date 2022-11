Bundespräsident Steinmeier hält in New York seine Dankesrede nach Erhalt des Henry-A.-Kissinger-Preises (AP / Julia Nikhinson)

Die Ereignisse der vergangenen neun Monate hätten zusammengeschweißt, sagte das deutsche Staatsoberhaupt laut Redemanuskript in New York bei der Entgegennahme des Henry-A.-Kissinger-Preises. Man stehe so eng zusammen wie vielleicht nie zuvor seit dem Kalten Krieg. Der 24. Februar markiere einen Moment der Rückbesinnung auf die existenzielle Bedeutung einer starken und geschlossenen NATO, erklärte Steinmeier. Die schändlichen und unverantwortlichen Drohungen nuklearer Eskalation von Staatschef Putin hätten vielen und gerade auch jüngeren Deutschen die Bedeutung der NATO für die Sicherheit in Europa vor Augen geführt.

Der Henry-A.-Kissinger-Preis der American Academy in Berlin wird seit 2007 jährlich an Persönlichkeiten aus dem Bereich der internationalen Diplomatie vergeben, die sich um die transatlantischen Beziehungen verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.