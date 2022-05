Bundespräsident Steinmeier reist nach Rumänien (Britta Pedersen/dpa)

Er wurde in der Hauptstadt Bukarest vom rumänischen Präsidenten Johannis empfangen. Später ist ein Gespräch mit Regierungschef Ciuca geplant. Dabei werde es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen, hieß es im Vorfeld aus dem Bundespräsidialamt. Rumänien ist ein wichtiges Land der NATO-Ostflanke und grenzt an die Ukraine. Nur in Polen und Litauen sind mehr NATO-Soldaten stationiert.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.