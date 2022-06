Der Gouverneur des Staates Ondo, Rotimi Akeredolu, und weitere Personen besuchen die katholische Kirche in Owo, wo Angreifer zahlreiche Besucher einer Pfingstmesse getötet haben. (AFP)

In einem Kondolenzschreiben an Staatschef Buhari schrieb Steinmeier, die Tat mache ihn fassungslos. Er sprach von einem abscheulichen und niederträchtigen Anschlag. Christinnen und Christen trauerten um Schwestern und Brüder, die während des friedlichen Gebets brutal ermordet worden seien. Der Bundespräsident ergänzte, Deutschland stehe im Kampf gegen den internationalen Terrorismus weiter an der Seite Nigerias.

An Pfingstsonntag hatten bewaffnete Angreifer das Feuer in einer Kirche in der Stadt Owo im Bundesstaat Ondo eröffnet und Sprengsätze gezündet. Die Zahl der Todesopfer wird mit bis zu 100 angeben. Es ist bislang unklar, wer für die Tat verantwortlich ist.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.