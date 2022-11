Staatlicher Gedenktag

Bundespräsident Steinmeier wird am Mittag das Totengedenken sprechen, Lettlands Staatspräsident Levits soll als Gast die Gedenkrede halten. Vorher versammeln sich die beiden Präsidenten sowie Vertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundeswehr an der Neuen Wache in Berlin, um Kränze niederzulegen. Die Neue Wache ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik.

Der Historiker Tillmann Bendikowski plädierte dafür, das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft neu zu denken. Er halte es für eine Überladung, dass am heutigen Volkstrauertag an alle Opfer erinnert werde, sagte Bendikowski im Deutschlandfunk. So sollte etwa das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege getrennt werden von den gefallenen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.