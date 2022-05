Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während seines Rundgangs beim Katholikentag (Marijan Murat/dpa)

Im Mittelpunkt stehen Themen wie etwa Klimakrise, Pandemie, Krieg und Migration. Dazu gibt es mehrere Podiumsdiskussionen, an denen auch führende Politiker teilnehmen. Eröffnet wurde die heutige Konferenz mit einem Gottesdienst, an dem auch Bundesprädident Steinmeier teilnahm. Im Anschluss besuchte dieser die Infostände von Missbrauchsbetroffenen, des Reformvorhabens Synodaler Weg sowie des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und der Krankenhausseelsorge. Steinmeier betonte, die Gesellschaft brauche eine starke und relevante Kirche. Er hoffe auf erfolgreiche Anstrengungen für Kirchenreformen. ZdK-Präsidentin Stetter-Karp äußerte die Hoffnung, dass die aktuellen Reformbemühungen in die Gründung eines dauerhaften "Synodalen Rats" münden werden.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.