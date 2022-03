Bundespräsident Steinmeier trifft jüdische Kinder aus Odessa. (Michael Sohn/POOL AP/dpa)

Steinmeier würdigte dabei ausdrücklich den Einsatz des jüdischen Bildungszentrums Chabad Lubawitsch Berlin bei der Versorgung der Geflüchteten. Das Zentrum habe ohne zu zögern Initiative ergriffen und die Flucht der Kinder aus Odessa unterstützt.

Die 120 Jungen und Mädchen waren am Freitag in Berlin eingetroffen und wurden zunächst in einem Hotel untergebracht. Die meisten Kinder sind Waisen. Die Flucht von Odessa nach Deutschland dauerte drei Tage.

