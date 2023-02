Asienreise

Bundespräsident Steinmeier in Malaysia (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Er will in der Hauptstadt Kuala Lumpur unter anderem mit Premierminister Ibrahim und König Abdullah zuusammenkommen. Der Bundespräsident sagte nach seiner Ankunft, bislang sei aus den engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Malaysia vielleicht zu wenig gemacht worden. Steinmeier will bei seinem Besuch auch Standorte zweier deutscher Unternehmen besuchen. Malaysia ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Gruppe der ASEAN-Staaten.

In den vergangenen beiden Tagen war der Bundespräsident in Kambodscha zu Gast.

