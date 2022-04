Bundespräsident

Steinmeier trifft Holocaust-Überlebende aus der Ukraine (Markus Schreiber/Pool AP/dpa)

Bei seinem Besuch einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Marzahn sagte Steinmeier, er hoffe, dass sie sich in Deutschland sicher vor weiteren Angriffen fühlten. Vier Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 82 und 95 Jahren berichteten dem Bundespräsidenten über ihre teilweise mehrtägige Flucht. Einige äußerten den Wunsch, nach dem Krieg wieder in ihre Heimatstädte in der Ukraine zurückkehren zu können. Die Geflüchteten waren mithilfe jüdischer Organisationen nach Deutschland gebracht worden.

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes sind bislang rund 70 schwerstpflegebedürftige Holocaust-Überlebende aus der Ukraine in elf deutschen Städten aufgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.