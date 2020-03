Bundespräsident Steinmeier sieht in Deutschland ein massives Problem mit Hass und Gewalt. Er sagte in Zwickau, es gebe ein Klima der Empörung und Enthemmung, der Herabsetzung und Hetze. Dies dürfe nicht länger hingenommen werden. Steinmeier betonte, die sogenannte schweigende Mitte im Land, die friedlich zusammenleben wolle, sei zu lange ruhig gewesen.

Diese Mehrheit müsse jetzt laut werden, forderte Steinmeier. Niemand dürfe mehr sagen, dass es ihn selbst nicht betreffe, und niemand dürfe mehr schweigen.



Der Bundespräsident machte insbesondere auf die Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und -politikern aufmerksam. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass diese zu - so wörtlich - Fußabtretern der Frustrierten würden. Diese Menschen seien das Fundament, auf dem das Gebäude der Demokratie ruhe.



Steinmeier nahm in Zwickau an einer Diskussion über Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker teil. Am Nachmittag will er den Gedenkort für die Opfer des rechtsterroristischen NSU besuchen.