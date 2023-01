Treffen mit Lula: Bundespräsident Steinmeier in Brasilien. (dpa / Jens Büttner)

Sie wollen sich einen Eindruck von der Abholzung verschaffen. Beide hatten gestern bereits deutlich gemacht, dass Deutschland eine enge Zusammenarbeit mit der neuen brasilianischen Regierung in Umwelt- und Klimafragen abstrebt. Steinmeier hatte nach einem Gespräch mit dem neuen Präsidenten Lula da Silva mitgeteilt, dass Deutschland kurzfristig 35 Millionen Euro für den Amazonas-Fonds zum Schutz des Regenwaldes bereitstellen wird. Das Geld war in der Zeit des vorherigen Präsidenten Bolsonaro eingefroren. In dessen Amtszeit hatte die Abholzung des Regenwalds deutlich zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.