Steinmeier und Macron am Volkstrauertag

Am heutigen Volkstrauertag haben Bundespräsident Steinmeier und der französische Präsident Macron der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. An der Gedenkstätte der Bundesrepublik, der Neuen Wache in Berlin, legten die beiden Staatsoberhäupter einen Kranz nieder. Zudem kamen Macron und Steinmeier mit Jugendlichen aus beiden Ländern zusammen, um über Ideen für den Frieden zu sprechen.

Macron rief die Teilnehmer auf, sich für ein offenes und ehrgeiziges Europa einzusetzen. Steinmeier betonte, es gehe darum, das Versprechen "Nie wieder Krieg" zu erneuern.



Zentrale Veranstaltung ist am Nachmittag eine Gedenkfeier im Bundestag, bei der der französische Staatspräsident sprechen wird. Als Themen seiner Rede werden die deutsch-französische Aussöhnung, aber auch der Brexit und Reformen innerhalb der EU genannt. Das Totengedenken wird Steinmeier sprechen. Macron wird nach seiner Rede im Bundestag noch von Bundeskanzlerin Merkel empfangen.



Der Deutschlandfunk überträgt die Gedenkstunde im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.