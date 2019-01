Bundespräsident Steinmeier und der italienische Staatschef Mattarella haben die britische Regierung aufgefordert, in der Brexit-Debatte ihre Vorstellungen deutlich zu machen.

Steinmeier sagte nach einem Treffen mit Mattarella in Berlin, man wisse im Moment nicht einmal, was der Wunsch der britischen Regierung sei. So sei völlig unklar, ob die Regierung in London Gespräche wolle oder noch eine Möglichkeit für einen geordneten Brexit sehe oder ob man die Dinge einfach laufen lassen wolle. Mattarella äußerte sich ähnlich. Nötig sei vor allem die Klarheit der Positionen. Noch sei Großbritannien Teil der EU, und es bleibe auf jeden Fall ein Bündnispartner.



Im britischen Parlament war der Austrittsvertrag mit der EU mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Großbritannien will die Europäische Union am 29. März verlassen.