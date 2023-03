Märzrevolution 1848

Eine Kreide-Litographie zeigt Straßenkämpfe in der Breite Straße in Berlin, in der Nacht vom 18. auf den 19. März 1848 – die Märzrevolution. (picture-alliance / akg-images / akg-images)

Angesichts der Bedrohungen von innen und außen müsse die Demokratie wehrhaft sein, betonte der Bundespräsident: "Sie braucht starke, abwehrbereite Institutionen. Sie braucht kraftvolle Symbole und Menschen, die diese Symbole auch pflegen." Schwarz, Rot und Gold seien die historischen Farben der Demokratie in Deutschland. "Lassen wir nicht zu, dass diese Farben heute von Verächtern der Demokratie missbraucht werden."

Appell an Bund und Länder

Steinmeier appellierte an die Parlamente in Bund und Ländern, die Demokratiegeschichte stärker im Bewusstsein der Deutschen zu verankern. Auch das Datum des 18. März müsse einen besonderen Platz bekommen. Es stehe nicht nur für einen Höhepunkt der deutschen Revolution. An diesem Tag hätten deutsche Jakobiner 1793 in Mainz die erste Republik auf deutschem Boden errichtet. Am 18. März 1990 habe die erste freie Volkskammerwahl der DDR stattgefunden.

Kulturstaatsministerin Roth: Freiheit muss verteidigt werden

Auch Kulturstaatsministerin Roth (Grüne) sprach mit Blick auf die Revolution von 1848 von einem der bedeutendsten Ereignisse der deutschen Demokratiegeschichte. Mutige Menschen seien vor 175 Jahren für Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechte auf die Straße gegangen. Dies müsse immer wieder aufs Neue verteidigt werden.

Die Revolution von 1848

In Berlin wird heute und morgen an die damaligen Ereignisse erinnert. Ausgehend von Frankreich war es 1848 in vielen Städten des Deutschen Bundes zu revolutionären Erhebungen gekommen. In Berlin eskalierten sie zu Barrikadenkämpfen am 18. und 19. März mit mehreren hundert Todesopfern.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.