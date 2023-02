Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Bundespräsident Steinmeier bei der Solidaritätsveranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. (AFP / ODD ANDERSEN)

Bundespräsident Steinmeier sagte bei einer zentralen Veranstaltung im Schloss Bellevue, viele Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer stellten sich jeden Tag ihren russischen Angreifern entgegen. Deutschland stehe an ihrer Seite. Bundeskanzler Scholz erklärte in einer Videobotschaft, Moskau werde seine Absichten in dem Krieg nicht verwirklichen können. Je früher der russische Präsident Putin einsehe, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen werde, desto größer sei die Chance auf ein baldiges Kriegsende. Zu der Solidaritätsveranstaltung hatte Steinmeier gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Makejev eingeladen. Mit dabei war fast die gesamte deutsche Staatsspitze.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.