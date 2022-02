Riga: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Egils Levits, Präsident von Lettland, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch. (dpaBernd von Jutrczenka)

In der lettischen Hauptstadt Riga sagte Steinmeier, nötig seien klare und belastbare Signale der Deeskalation. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wisse man nicht, ob dieser Truppenabzug wirklich stattfinde, betonte der Bundespräsident.

Steinmeier hält sich zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Lettland auf. Anlass für die Reise war ursprünglich das 100-jährige Bestehen der lettischen Verfassung. Durch die jüngste Entwicklung an der ukrainischen Grenze rückte das Vorgehen der russischen Regierung in den Vordergrund seiner Gespräche mit Vertretern der Regierung Lettlands.

