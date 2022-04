Bundespräsident Steinmeier besucht Polen. (Jens Büttner/dpa)

In der Hauptstadt Warschau wurde er von Präsident Duda empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Von dem Besuch soll nach Darstellung des Bundespräsidialamts das Signal ausgehen, dass Deutsche und Polen gemeinsam an der Seite der Ukraine stehen.

Steinmeier und seine Ehefrau wollen auch ukrainische Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer treffen. In Polen haben nach offiziellen Angaben bislang fast 2,7 Millionen Menschen Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat gesucht.



