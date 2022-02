Frank-Walter Steinmeier möchte in seiner möglichen zweiten Amtszeit gegen die Spaltung der Gesellschaft arbeiten (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

In seinen Dankesworten sagte Steinmeier, ja, er werde überparteilich sein, aber nicht neutral, wenn es um die Sache der Demokratie gehe. Zudem warnte er vor einer Kriegsgefahr in Europa angesichts des Ukraine-Konflikts. An den russischen Präsidenten Putin gewandt sagte er wörtlich: "Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratien".

Der Wert und die Stärke der Demokratie waren Schwerpunkte in der Rede des neuen und alten Bundespräsidenten. Steinmeier verwies dabei auf die Pandemie als Belastungsprobe: Nach zwei Jahren Pandemie gebe es Frust und Gereiztheit. Es habe Fehler und Fehleinschätzungen gegeben. "Aber, meine Damen und Herren, man zeige mir ein autoritäres System, das besser durch diese Krise gekommen wäre."

Explizit würdigte er seinen Mitbewerber Trabert dafür, dass dieser mit seiner Kandidatur auf das Thema Armut aufmerksam machen wollte. Obdachlosigkeit beschäftige sie beide, betonte Steinmeier und bat dem Sozialmediziner an, gemeinsam dieses Problem in Zukunft anzugehen.

Bundestagspräsidentin Bas: Deutscher Staat funktioniert auch in der Pandemie

Die Mitglieder der Bundesversammlung waren im Paul-Löbe-Haus zusammengekommen. Bundestagspräsidentin Bas sagte in ihrer Eröffnungsrede mit Blick auf die Corona-Pandemie, diese Bundesversammlung zeige, dass der deutsche Staat auch unter erschwerten Bedingungen funktioniere. Sie wünsche sich von der Gesellschaft einen respektvollen Umgang miteinander. Alle müssten sich an Spielregeln halten. Jeder habe das Recht, Corona-Maßnahmen für zu streng zu halten. Aber wer sich nicht ans Recht halte, setze sich ins Unrecht. Die Mehrheit habe nicht automatisch Recht, aber auch nicht die Minderheit. "Wir sollten einen Wettbewerb der Argumente zulassen, die Demokratie lebt von Offenheit", betonte Bas.

Ökumenischer Gottesdienst am Morgen

Vor der Wahl des Bundespräsidenten kamen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundesversammlung zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Sankt Marienkirche zusammen. Vertreten sind auch alle Verfassungsorgane, neben Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bas, Bundeskanzler Scholz, Bundesratspräsident Ramelow und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth. Der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Prälat Jüsten, unterstrich in seiner Predigt die Bedeutung des Amtsethos. Dieses gehe moralisch weit über die reine Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften hinaus. Jüsten ermutigte Amtsträger, sich immer wieder in die Lage der Schwachen zu versetzen. Dabei verwies er etwa auf die Armen, Kranken, Alten, Ungeborenen oder Behinderten; auf all jene, die auf die Hilfe von Staat und Gesellschaft angewiesen seien.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.