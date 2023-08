Unabhängigkeitstag

Bundespräsident Steinmeier (Archivbild). (AFP / ODD ANDERSEN)

Deutschland bleibe fest an der Seite der Ukraine und man werde das Land auch auf dem Weg in die Europäische Union unterstützen, sagte Steinmeier laut Redetext bei einem Konzert des "Ukrainian Freedom Orchestra" in Berlin.

Seit anderthalb Jahren kämpfe die Ukraine in dem von Russland geführten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg um ihr Überleben, betonte der Bundespräsident. Die Menschen in Deutschland begleiteten den Freiheitskampf mit großer Anteilnahme und auch mit Bewunderung.

Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärt. Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar vergangenen Jahres hat Deutschland der Ukraine neben Finanzhilfen auch Rüstungsgüter wie Kampfpanzer und Flugabwehrsysteme zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.