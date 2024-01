Bundespräsident Steinmeier in Vietnam (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die vielen Geschichten vietnamesisch-deutscher Migration seien die Lebensadern der Partnerschaft. Darauf wolle man aufbauen, sagte Steinmeier in einer Rede an der Vietnamesisch-Deutschen Universität in Ho-Chi-Minh-Stadt. Er betonte, Deutschland habe ein großes Interesse an einem engen Austausch und einer Vertiefung der Beziehungen. Vietnam sei ein Anker in der Region.

Der Bundespräsident wird auf seiner Reise von Bundesarbeitsminister Heil begleitet. Nächste Station ist Thailand.

