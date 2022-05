Bundespräsident Steinmeier dankt Musliminnen und Muslimen dafür, dass sie in der Corona-Pandemie "die strengen Regeln mitgetragen haben" (Archivbild). (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Das Fest gehöre zum Zusammenleben in Deutschland dazu, sagte er in einer Grußbotschaft. Das Feierlichkeiten seien normalerweise fröhlich und fänden in großer Runde. In den vergangenen beiden Jahren sei dieses Miteinander bedingt durch die Pandemie auf eine harte Probe gestellt worden. Nun werde vielen das Herz wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mitten in Europa schwer sein, führte Steinmeier aus.

Der Bundespräsident dankte für die Hilfsbereitschaft gegenüber den aus der Ukraine geflohenen Menschen. Dabei schloss er ausdrücklich die muslimischen Gemeinden, Wohlfahrtsorganisationen und Verbände ein.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.