Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) winkt bei einem Spaziergang über den Markt mit Andre Neumann, Oberbürgermeister der Stadt Altenburg. (picture alliance/dpa)

Bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an vier Bürgerinnen und Bürger sagte Steinmeier, insbesondere in den heutigen bedrohlichen Zeiten des Krieges und der Pandemie trage das Ehrenamt von Millionen Menschen zu einer freundlicheren und lebenswerten Welt bei. Steinmeier ist zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit seit Freitag in der ostthüringischen Stadt Altenburg. Der Bundespräsident hatte sich die Kreisstadt gezielt ausgesucht. In den vergangenen Monaten hatte es dort immer wieder Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Drohungen gegen Kommunalpolitiker gegeben. Ziel seiner Reise sei es daher auch, Misstrauen gegenüber staatlichen Instanzen abzubauen, so Steinmeier.

