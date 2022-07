Chöre und Vereinigungen

Steinmeier hat Hobbymusikerinnen und -musiker gewürdigt. (Hendrik Schmidt/dpa)

Die Bundesrepublik sei ein Musikland, in dem Millionen Menschen in ihrer Freizeit sängen und musizierten - und das am liebsten gemeinsam mit anderen, sagte er in der Konzertkirche in Neubrandenburg. Dort zeichnete Steinmeier Chöre und Musikvereinigungen anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens aus. Er ergänzte in seiner Rede, Musik habe vielen Menschen durch schwere Zeiten gebracht. Zugleich hätten in der Corona-Pandemie Millionen das gemeinsame Musikerlebnis schmerzlich vermissst.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.